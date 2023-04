Kulinarische Angebote: Genussfrühling in Hof

Frische Blumen, außergewöhnliche Süßwaren, Säfte und eine Kräutervielfalt: Das sind nur ein paar Beispiele, die euch heute beim Hofer Genussfrühling am Max- und Kirchplatz erwarten. Neben den gewohnten Wochenmarkthändlern bieten andere Anbieter Backwaren, Fleisch und Wurst aus der Region an. Ab 13 Uhr könnt ihr zudem durch die Genussmeile in der Ludwigstraße schlendern. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel Burger und Wildprodukte schmecken lassen. Die Geschäfte in der Ludwigstraße haben außerdem heute bis 20 Uhr geöffnet. Mit der EasyPark-App könnt ihr aus diesem Anlass auch in der Hofer Innenstadt parken. Das Angebot läuft bis zum 8. April, gilt aber nicht für das Parken mit einem Parkschein.