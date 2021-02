Günzach (dpa/lby) – Eine Kuh hat eine 18-Jährige so fest getreten, dass die junge Frau per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie sei am Donnerstag auf einem Bauernhof im schwäbischen Günzach (Landkreis Ostallgäu) dabei gewesen, das Tier zu versorgen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe die Kuh in ihrem Laufstall ausgetreten und die Frau im Gesicht getroffen.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-316962/2