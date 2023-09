Kürzungen im ländlichen Raum: Regierung soll lieber am Bundeskanzleramt sparen

Die Bundesregierung will im kommenden Haushalt am ländlichen Raum sparen. Fast 300 Millionen Euro sollen wegfallen. Das empört nicht nur Politiker aus Oberfranken. Auch die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas kritisiert die Sparmaßnahmen. Das Vogtland habe durch die Förderung zum Beispiel seine Breitbandversorgung ausgebaut. Der ländliche Raum müsse weiterentwickelt werden. Da sei es kontraproduktiv den Rotstift anzusetzen, so Magwas. Die Streichungen müssten daher rückgängig gemacht werden. Die Regierung solle lieber bei anderen Maßnahmen sparen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Zum Beispiel am Ausbau des Bundeskanzleramtes, so Yvonne Magwas. Die Ausbaupläne seien unter den jetzigen Bedingungen nicht tragbar.