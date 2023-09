Kürzungen bei Mehrgenerationenhäusern: Yvonne Magwas will sich ans Bundesfamilienministerium wenden

Die Bundesregierung versucht zu sparen, wo es geht. Nun will sie auch die Mittel für Mehrgenerationenhäuser kürzen. Von 40.000 Euro jährlich sollen fünf Prozent wegfallen. Was nicht nach viel klingt, sei für die Mehrgenerationenhäuser fatal, so die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas. Im Vogtland wären die Standorte Plauen, Oelsnitz und Adorf betroffen. Die Mehrgenerationenhäuser befänden sich wegen steigender Energie- und Personalkosten, und der Inflation schon jetzt am Limit. Gerade im ländlichen Raum wären solche Einrichtungen oft der einzige Treffpunkt für die Menschen. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag gegen Einsamkeit und Armut. Bei einem Treffen mit Vertretern der vogtländischen Mehrgenerationenhäuser sicherte Magwas ihre Unterstützung zu. Sie will sich an die Bundesfamilienministerin wenden und eine Rücknahme der aktuell geplanten Kürzungen fordern.