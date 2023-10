Kürzungen bei Kinder- und Jugendhilfe: Friedrich fordert zusätzliche 50 Millionen Euro

Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland im kommenden Jahr deutlich weniger Geld bekommen. Im Haushalt für 2024 sollen die Mittel dafür um mehr als 44 Millionen Euro gekürzt werden. Kritik kommt jetzt vom hochfränkischen CSU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich.

Friedrich rechnet mit schlimmen Folgen für Organisationen und Vereine. Von den Kürzungen wären zum Beispiel auch die CVJM Weißenstadt und die Evangelische Jugend Fichtelgebirge betroffen, so Friedrich in einer Mitteilung. In solchen Vereinen würden Kinder und Jugendliche früh lernen, wie das gesellschaftliche Miteinander funktioniert. Hier den Rotstift anzusetzen, sei laut Friedrich höchst problematisch. Die Unionsfraktion würde sich in den nächsten Beratungen zum Bundeshaushalt mit Nachdruck dafür einsetzen, dass bei den Mitteln für die Kinder- und Jugendhilfe nachgebessert wird. Friedrich spricht hier von zusätzlichen 50 Millionen Euro.