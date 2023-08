Kürzung der Fördermittel im ländlichen Raum: LINKE-Landtagskandidaten kritisieren Pläne der Regierung

Die Bundesregierung will an der Schuldenbremse festhalten. Leidtragende sind die Menschen im ländlichen Raum. Denn gerade hier werden die Fördermittel gekürzt. Kritik an den Plänen kommt jetzt auch von den Landtagskandidaten der Linken für Hof und den Stimmkreis Kulmbach/Wunsiedel, Sebastian Engelhardt und Alexander Jäger. Um gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen zu schaffen, seien diese Fördermittel nötig. Die Bundesregierung müsse das anerkennen. Dorferneuerungen könnten sonst nicht im gewohnten Umfang durchgeführt werden. Ein Festhalten an der Schuldenbremse sei generell nicht sinnvoll, so Engelhardt. Herausforderungen wie Klimawandel, Inflation und demografischer Wandel seien nur mit gezielten Investitionen zu meistern. Sparmaßnahmen am Bürgergeld lehnen die beiden Kandidaten ebenfalls ab.