Kürzere Wartezeiten und stabile Preise beim Handwerk

München (dpa/lby) – Die Stimmung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ist in der Corona-Krise drastisch eingebrochen. (…)

Stimmung in Metallindustrie bricht «beispiellos schnell» ein

Kein Gewinn trotz leerer Mehlregale für Bayerns Mühlen

München (dpa/lby) – Viele Menschen in Bayern stehen in der Corona-Krise vor leeren Mehlregalen. Das würden auch die Mühlen in (…)