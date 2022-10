Künstliches Muskelfleisch für Übungs-Operationen: EZD in Selb bei Inovyn-Awards ausgezeichnet

Das Europäische Zentrum für Dispersionstechnologien in Selb (EZD) ist mit einem Inovyn Award ausgezeichnet worden. Das ist der wichtigste Innovationspreis für nachhaltigen und sicheren Einsatz von Polyvinylchlorid, kurz PVC. Wie Standortleiter Felipe Wolff-Fabris mitteilt, hat das EZD synthetisches Muskelfleisch auf Basis von PVC entwickelt. Ärzte können an dem künstlichen Muskelfleisch zum Beispiel komplizierte Operationen an der Wirbelsäule oder an den Hüftgelenken üben. Für eine relativ junge Forschungseinrichtung wie das EZD in Selb ist die Auszeichnung mit dem Inovyn Award eine außerordentliche Leistung, so Wolff-Fabris. Er geht davon aus, dass nun weitere neue potenzielle Projektpartner auf das EZD aufmerksam werden.