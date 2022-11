Künstliche Intelligenz an Schulen: Realschule aus Kemnath als Modellschule dabei

Gesichtserkennung, Sprachassistent oder Smart Home – solche künstlichen Intelligenzen sind mittleiweile bei vielen von uns Teil des Alltags geworden. Auch in Schulen sollen sie in Zukunft eingesetzt werden. Als erstes Bundesland startet Bayern deswegen nun einen Schulversuch: An 15 Modellschulen sollen neue Technologien die Schüler und Lehrer beim Lernen unterstützen und noch besser individuell fördern. Aus unserem Sendegebiet im Landkreis Tirschenreuth beteiligt sich auch die Realschule am Tor zur Oberpfalz in Kemnath an dem Projekt. Bei einer Auftaktveranstaltung wurden heute (07.11.) das Projekt und die Modellschulen vorgestellt. Außerdem wollen die Verantwortlichen die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz in Schulen erklären.