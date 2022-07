Künstler mit Kunstpreis der Bauhaus-Uni ausgezeichnet

Hannes Dünnebier ist in diesem Jahr mit dem Lyonel Kunstpreis der Bauhaus-Universität Weimar ausgezeichnet worden. Der junge Künstler aus dem bayrischen Hammelburg erhielt den mit 2000 Euro dotierten Nachwuchspreis für seine Diplomausstellung mit dem Titel «BYE!», wie die Universität am Samstag mitteilte.

Kern der künstlerischen Arbeit von Hannes Dünnebier sind düstere Graphitzeichnungen, die er zu raumgreifenden Installationen erweitert. «Dünnebiers Kunst kommt aus der Schieflage», hieß es in der Begründung der Jury. Der Preis ist in Anlehnung an den ersten Meister des Bauhauses, Lyonel Feininger, benannt und wird seit 2019 jährlich an einen Absolventen des Fachbereichs Freie Kunst vergeben.

Mit Ausstellungen, Diskussionen und Einblicken in Forschungsprojekte begeht die Bauhaus-Universität Weimar wieder ihre traditionelle große Werkschau. Die Jahresschau «summaery2022» läuft unter dem Motto «Wer weiß?». Aus über 150 Projekten stellen Studierende noch bis Sonntag ihre Ergebnisse in den Universitätsgebäuden und an anderen Orten in der Stadt aus. Die Studierenden erobern immer wieder andere Orte in der Stadt: So gibt es dieses Jahr etwa eine Ausstellung in einer alten Apotheke und in einem Bowling-Keller.