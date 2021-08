Künstler der Metropolregion Nürnberg: Titel geht an Hofer Musiker

Eine Branche, die es in den vergangenen Monaten besonders schwer hatte, ist die Künstler-Branche. Die ist auch bei uns in der Region vielfältig. Eine kleine Anerkennung bekommt die Szene jeden Monat in der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Sie zeichnet jeden Monat Künstler der Metropolregion aus. In diesem Monat geht der Titel an das Ensemble Bavarian Brass. Die meisten der Musiker kommen aus dem Raum Hof. Das Ensemble tritt überwiegend in Kirchen im nordbayerischen Raum auf. Eines der nächsten Konzerte ist am 11. September am Hofer Theresienstein.