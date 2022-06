Künstler der Metropolregion Nürnberg: Harry Tröger von Waldschrat erhält Auszeichnung

Schon seit einer ganzen Weile ist der Parkplatz am Theater Hof gesperrt – und das wird wahrscheinlich auch erst einmal so (…)

Kein Ende in Sicht: Hofer Theaterparkplatz bleibt weiterhin gesperrt

Für Außenstehende sieht das Schulzentrum am Rosenbühl in Hof vermutlich aus wie ein großer grauer Klotz… auch für die (…)

Schulzentrum Rosenbühl: Sanierung oder Neubau? – Was ist machbar?

Seit die Pläne für das neue Fachmarktzentrum in Münchberg auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Wilhelmstraße bekannt (…)

A9 bei Münchberg: Unfälle im Baustellenbereich nur schwer vermeidbar

Wenn in den kommenden Wochen viele Familien in den Sommerurlaub starten, wird es auch auf den Autobahnen in der Euroherz-Region voller (…)