Künstler der Metropolregion Nürnberg: Franz Tröger ausgezeichnet

Der Künstler der Metropolregion Nürnberg im Monat Februar ist ein echtes Multi-Talent. Das Forum Kultur hat sich für Franz Tröger entschieden. Er spielt unter anderem Akkordeon, Klarinette und Posaune. Aber auch nicht alltägliche Instrumente gehören zu seinem Repertoire. So bespielte er schon ein Glockenspiel oder komponiert Stücke für Spieluhren. Am Theater Hof hat er aktuell die musikalische Leitung für das Stück „Paris, mon amour“ inne. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat Tröger die Auszeichnung zu Beginn der gestrigen Vorstellung verliehen. Die Auszeichnung der Metropolregion soll sichtbar machen, welches kulturelle Potenzial in der Region schlummert.