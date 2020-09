Künftig weniger Regionalförderung für bayerische Grenzregionen?

Die Europäische Union wird ihre Fördermittel für Deutschland ab 2022 womöglich deutlich verringern. Bei der oberfränkischen Industrie- und Handelskammer wächst deshalb die Sorge, dass sich das negativ auf die bayerischen Grenzregionen auswirken könnte.

Im Moment ist das nur ein Vorschlag der EU-Kommission. Wird der umgesetzt, könnte das die Grenzregionen im Freistaat, insbesondere die Landkreise Wunsiedel und Hof, hart treffen. Laut IHK-Geschäftsführerin Hohenner drohe dort ein Fördergefälle von fast 40 Prozent zu den benachbarten Höchstfördergebieten in Tschechien. Sie unterstütze deshalb die Forderung der bayerischen Staatsregierung an die EU-Kommission, den finanziellen Handlungsspielraum des Freistaates in den betroffenen Regionen zu erhöhen. Begründet wird der Vorschlag der Kommission unter anderem mit dem Brexit, durch den Großbritannien als großer Geldgeber in der EU wegfällt.