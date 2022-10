Sie ist eine der größten Autohandelsgruppen in Oberfranken: Motor-Nützel aus Bayreuth. Bislang hat das Unternehmen überwiegend Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern vertrieben. Jetzt kommt mit Toyota auch ein Hersteller außerhalb Europas dazu. Zunächst sind Autos von Toyota nur in Himmelkron zu kaufen, nach und nach sollen sieben weitere Standorte dazukommen, heißt es in einer Mitteilung. Motor-Nützel hat in der Euroherz-Region unter anderem Niederlassungen in Hof, Tirschenreuth und Mitterteich.