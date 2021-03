Künftig auch in Bayern Bestattungen ohne Sarg möglich

München (dpy/lby) – Bestattungen ohne Sarg sind in Bayern künftig nicht mehr grundsätzlich verboten. Ein Antrag von CSU und Freien Wählern zur Änderung der Bestattungsverordnung im Landtag sieht eine Erlaubnis für die Friedhofsträger vor, die Sargpflicht zu lockern. «Denn jeder Mensch hat das Recht, nach seiner weltanschaulichen bzw. religiösen Haltung bestattet zu werden – auch ohne Sarg, soweit öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen», sagte FW-Fraktionsvize Joachim Hanisch am Dienstag in München. Wann die neue Verordnung dann in der Praxis gilt, war aber zunächst noch offen.

Jahrelang hatte die CSU eine immer wieder geforderte Lockerung der Sargpflicht blockiert. Hintergrund ist die Möglichkeit, Bestattungen nach muslimischem Ritus in einem Leinentuch durchzuführen. Noch im vergangenen Juli hatten CSU und Freie Wähler entsprechende Anträge von SPD und Grünen abgelehnt, diese hatten jedoch weitreichendere Regelungen vorgesehen. So müssen etwa nach dem Antrag von CSU und Freien Wählern Tote weiter in einem Sarg zum Grab getragen werden. Ob auf den Sarg verzichtet werden dürfe sei zudem von der Bodenbeschaffenheit der Friedhöfe abhängig, sagte Max Gibis (CSU).

Die CSU betonte zudem auf Anfrage, dass sie mit der nun gefundenen Regelung nicht dem Druck der Freien Wähler oder der Opposition nachgebe, sondern sich vielmehr an den Bedürfnissen der Menschen in Bayern orientiere. «Uns ist eine würdige Bestattung und der Respekt vor der Religion des Verstorbenen und seiner Angehörigen wichtig», sagte Manfred Ländner. Auch Hanisch erklärte, dass gerade mit Blick auf die Religionsfreiheit und die Menschenwürde ein offener Umgang mit einer würdevollen Beisetzung nach individuellen Bedürfnissen eines jeden Menschen außer Frage stehe.

