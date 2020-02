Mittlerweile steht er nicht mehr so im Rampenlicht wie noch vor einigen Monaten, in Hof gehört die Bühne aber wieder ihm: Kevin Kühnert, der Bundesvorsitzende der Jusos, kommt heute ins KunstKaufHaus und stellt sich einer Podiumsdiskussion. Anlass ist der Wahlkampf der Hofer SPD vor der Kommunalwahl am 15. März. Kühnert ist von 12 Uhr 30 bis 15 Uhr in Hof.