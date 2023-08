„Küchen-Alarm“: Hofer Land braucht Köche

Wenn wir in ein Restaurant, Café oder eine Gaststätte einkehren, rechnen wir ganz selbstverständlich damit, dass wir dort auch etwas Warmes zu essen bekommen. Doch immer öfter bleibt im Hofer Land die Küche kalt, schreibt jetzt die Gastro Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Es fehlen Köche im Hofer Land. Aktuell gibts 38 offene Stellen, zählt man Stadt und Landkreis Hof zusammen. Lehrstellen sind kurz vor Ausbildungsstart immer noch unbesetzt. Spontan essen gehen, wird damit schwierig. Restaurants und Gaststätten legen einen zusätzlichen Ruhetag ein, streichen den Mittagstisch oder schließen ihre Küchen früher, so die NGG. Die schlägt aufgrund des Personalmangels „Küchen-Alarm“. Für die Gewerkschaft steht fest: In der Gastro-Branche muss sich was ändern. Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten seien der Schlüssel für mehr Personal. Die NGG plädiert für einen Einstiegslohn von mindestens 3000 Euro Brutto für ausgelernte Fachkräfte. Tatsächlich zahlen viele Betriebe gerade so den Mindestlohn.