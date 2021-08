Küche in Brand: Zwei Katzen gerettet

Marktredwitz (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Oberfranken hat die Feuerwehr zwei Katzen retten können. Personen waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel), wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Küchenzeile wegen eines technischen Defekts am Durchlauferhitzer Feuer gefangen. Für zwei Vögel in einem Käfig kam am Freitag jedoch jede Hilfe zu spät. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

