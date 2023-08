Energiekrise, Steuererhöhung und Rohstoffmangel. Die Brauereien in Oberfranken haben es im Moment nicht leicht. Davon hat sich auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Michael Kellner ein Bild gemacht. Am Rande eines Besuchs der Brauerei Kundmüller in Weiher im Landkreis Bamberg kritisiert er die geplante Mehrwertsteuererhöhung für die Gastronomie:

Die Anregungen der oberfränkischen Brauereien will er mit in den Bundestag nehmen, so Kellner weiter.