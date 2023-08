Kritik an Klimademo in Hof: Organisatoren wollen Kundgebungen künftig anderswo abhalten

Die Klimademo in Hof ist zwei Tage her – über die Auswirkungen sprechen aber immer noch viele. Als die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken musste, haben einige Feuerwehrleute länger gebraucht, um zum Gerätehaus am Hallplatz zu kommen. Grund war die Sperrung der Kreuzung an der Post. Die Polizei hat die Einsatzkräfte teilweise über die Busspur geleitet. Elias Westerhoff von Fridays for Future Hof kann die Kritik nicht komplett nachvollziehen:

Künftig wollen es die Demonstranten vermeiden, auf dem Konrad-Adenauer-Platz Kundgebungen abzuhalten und Kreuzungen nur noch teilweise blockieren.