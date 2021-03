Krisentreffen: Handwerkskammer versammelt sich heute

Bei der Handwerkskammer für Oberfranken brodelt es seit vielen Monaten. Es geht um Betrug bei Tochtergesellschaften, Entlassungen an der Kammerspitze und Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Heute nun (08.03.) lädt die Kammer zu einer Veranstaltung nach Bayreuth, um Licht ins Dunkel in Sachen Aufklärung zu bringen.

Trotz Corona hat die Handwerkskammer dieses persönliche Treffen unter strengen Hygieneregeln auf die Beine gestellt, um sich auszusprechen und in die Zukunft schauen. Und so sind alle gespannt, was der derzeitige Geschäftsleiter Bernd Sauer zur Krisenbewältigung beitragen kann. Wie geht es mit den Strafanzeigen voran, was ist mit den Schadenersatzforderungen und wie sehr möchte sich die Kammer umstrukturieren? Viele dürfte sicher auch interessieren, wie weit die Suche nach einem neuen Hauptgeschäftsführer ist.