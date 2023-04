Krisenmanagement im Vogtland: Katastrophenübung im Herbst angedacht

Auch wenn die Angst im vergangenen Jahr riesengroß war: Blackouts hält die Bundesnetzagentur in Deutschland für äußerst unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind Stromausfälle von wenigen Minuten bis ein paar Stunden. Und das liegt dann eher an beschädigten Leitungen statt daran, dass die Stromproduktion nicht ausreichen würde.

Nichtsdestotrotz will das Vogtland im Katastrophenfall vorbereitet sein. Alle Gemeinden haben nun internetfähige Satellitentelefone. In diesem Jahr steht aber noch mehr in Sachen Krisenmanagement an:

So Vogtlands Landrat Thomas Hennig.

Übrigens sollen die neuen Satellitentelefone im Vogtland auch bei Cyberangriffen oder Naturkatastrophen zum Einsatz kommen.