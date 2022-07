Krisendienst Oberfranken: rund 700 Anrufe im Monat

Seit ziemlich genau einem Jahr gibt es in Oberfranken einen Krisendienst, der Menschen in verzweifelten Lagen oder psychischen Notfällen Hilfe anbietet. Am 1. Juli 2021 hat ihn der Bezirk ins Leben gerufen – und jetzt Bilanz gezogen. Demnach verzeichnet der Krisendienst mittlerweile rund 700 Anrufe im Monat. Das zeige, wie wichtig die Einrichtung ist, und wie wichtig es sei, das Angebot zu stärken und auszubauen, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Der Bezirk hat deshalb jetzt mit dem oberfränkischen Polizeipräsidium und den Trägern der Freien und Öffentlichen Wohlfahrtspflege eine Kooperation vereinbart und vertraglich festgehalten.