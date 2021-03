Krisendienst Oberfranken: Ab heute erreichbar

Das ist eine Nummer, die man sich durchaus aufschreiben sollte: die 0800 – 655 3000. Denn die kann im Notfall Leben retten. Wer dort anruft, erreicht Sozialpädagogen, Psychologen, aber auch Fach-Krankenpfelger, die für fast jede Notlage eine Antwort und eine erste Anlaufstelle bieten – den Krisendienst Oberfranken. Seit heute (1.März) gibt es diese kostenlose Hotline für psychische Notlagen.

Helfen, bevor Hilfe nur noch schwer möglich ist – das ist das Motto. Anrufen kann jeder, der sich in einer Krise, egal welcher Art, befindet. Der Krisendienst vermittelt dann weiter: An beispielsweise Beratungsstellen oder an Einrichtungen und Kliniken. Die Hotline ist kostenlos und ab heute täglich ab neun Uhr erreichbar ist.