Krisen & Kostenexplosionen: Sinkende Besucherzahlen im Hofer Central-Kino

In der aktuellen Energiekrise halten wir alle unser Geld mehr zusammen. Das merkt unter anderem das Central-Kino in Hof. Im Gespräch mit Radio Euroherz meint Geschäftsführer Stefan Schmalfuß: In den vergangenen zwei Jahren sind die Besucherzahlen schon deutlich zurückgegangen. Aber:

Stefan Schmalfuß hofft, dass der neue „Avatar“-Film jetzt in der Weihnachtszeit wieder mehr Menschen ins Central-Kino lockt. „Avatar – Der Weg des Wassers“ läuft seit gestern (14.12.) in den deutschen Kinos. Schon der erste Teil hat im Jahr 2009 die Besucherzahlen im Hofer Central-Kino ordentlich angekurbelt, so Schmalfuß.