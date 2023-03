Krisen-Geschäftsjahr 2022: Sparda-Bank Ostbayern zieht positive Bilanz

Preissteigerungen, Lieferengpässe und Inflation – der Ukraine-Krieg hat nach Corona weitere Krisen ausgelöst. Die Auswirkungen merken auch die Banken. Die Sparda-Bank Ostbayern ist aber mit dem Geschäftsjahr 2022 zufrieden, so Vorstandsvorsitzender Michael Gruber in einer aktuellen Mitteilung. Am Standort Hof sind sowohl die Einlagen gewachsen (+ 1,0 Prozent auf 121,4 Millionen Euro) als auch der Kreditbestand (+ 2,2 Prozent auf 41,6 Millionen Euro). Außerdem sind die Menschen 2022 besonders an nachhaltig ausgerichteten Fonds interessiert gewesen, heißt es. Mehr als 32 Prozent der Fondsanlagen sind demnach in nachhaltige Anlagen gegangen. Die Krisen sind aber auch nicht spurlos an der Sparda-Bank Ostbayern vorbeigegangen: Wegen der sprunghaft gestiegenen Zinsen und der hohen Baupreise sei die Baufinanzierungsnachfrage ab Mitte des Jahres spürbar zurückgegangen.

© Sparda-Bank Ostbayern eG