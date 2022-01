Krise in der Automobilbranche: Chip-Mangel verursacht lange Wartezeiten

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich nicht nur auf unseren Alltag – auch die Wirtschaft ist stark von den Folgen belastet. Weil zu Beginn der Pandemie die Nachfrage an Geräten wie Laptops oder Spielekonsolen gestiegen ist, sind die zum Bau elektronischer Geräte benötigten Chips in derartige Produktionen geflossen. Die Automobilbranche hat hingegen weniger Abnehmer gefunden und Chips sind abbestellt worden. Nachdem die Nachfrage explosionsartig gestiegen ist, fehlen diese Chips jetzt in der Produktion. Für uns heißt das: Wer ein neues Auto kaufen will braucht viel Geduld. Ronald Seifert, Verkäufer im Autohaus Fischer Münchberg:

Auch die regionalen Automobil-Zulieferer kämpfen mit den Folgen der Chipkrise. Bänder haben zum Teil still gestanden und Produktionen sind storniert worden. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. Experten schätzen, dass der Mangel auch heuer noch nicht vollumfänglich behoben werden kann.