Krippenräume in Gefrees: Offizielle Einweihung erst 2023

Überall in der Region entstehen neue Kinderbetreuungsplätze. Die sind bei der hohen Nachfrage aber auch dringend nötig. Die KiTa Pfiffikus in Gefrees hat nun auch offiziell ihre neuen Krippenräume eröffnet. Die Gruppen „Krümelchen“ und „Träumerle“ durften schon Ende Juni in die Räume einziehen. Die dritte Gruppe soll schließlich im Januar belegt werden. Die richtige Einweihung soll auch erst im nächsten Jahr erfolgen, wenn auch die Außenanlagen fertig sind. Zur Einweihungsfeier, die voraussichtlich im Juni 2023 erfolgen soll, ist dann auch die Bevölkerung eingeladen.