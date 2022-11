Kripo sucht Zeugen: Feilitzscherin bei Schockanruf um 20.000 Euro gebracht

Die Masche ist immer ähnlich und funktioniert leider immer wieder. Am Freitag haben Betrüger eine Seniorin aus Feilitzsch mit einem sogenannten Schockanruf um 20.000 Euro gebracht.

Eine vermeintliche Schwiegertochter erzählte der Frau am Telefon, dass sie einen Unfall gebaut habe und dringend Geld brauche, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Ein falscher Staatsanwalt setzte die Frau telefonisch zusätzlich unter Druck, sodass sie zur Bank lief und das Geld abhob. Das holte schließlich eine Frau an der Tür der Seniorin ab.

Die Kripo Hof bitte jetzt jeden, der die Geldabholerin gesehen hat, sich zu melden. Sie ist etwa 1 Meter 60 groß und ist sehr kräftig. Sie trug eine dicke Jacke und hatte eine kleine gemusterte Tasche dabei.

Tel.: 09281 704-0