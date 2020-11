Kripo sucht Zeugen: Diebe klauen BMW in Jößnitz

In Oberfranken hat die Polizei schon länger damit zu tun: Diebe klauen einen BMW. Jetzt hat es so einen Vorfall auch im Vogtland gegeben. Im Plauener Ortsteil Jößnitz haben Unbekannte in der vergangenen Nacht einen BMW X5 gestohlen. Der graue Wagen ist fünf Jahre alt und hat einen Wert von 45.000 Euro. Der Besitzer bemerkte jedoch, wie die Diebe mit dem Auto davonfuhren und rief die Polizei. Am Morgen ist der BMW dann in einer anderen Straße wieder aufgetaucht. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zu den Dieben geben kann, soll sich bitte bei der Kripo Zwickau melden.

Tel.: 0375 428 4480