Kripo Hof sucht Zeugen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gestern Vormittag sollen unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Hof-Neuhof eingedrungen sein. Zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr sollen die Täter in das Wohnhaus in der Leopoldstraße gegangen sein, wo sie drei Wohnungstüren aufgebrochen haben sollen. Aus einer Wohnung wurde demnach Schmuck im Wert von über Tausend Euro geklaut, in den beiden anderen Wohnungen fehlten keine Gegenstände. Der Schaden, den die Einbrecher angerichtet haben sollen, liegt laut Polizei bei 800 Euro. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Kripo in Hof ermittelt und sucht Zeugen. Melden soll sich, wer am Montagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Leopoldstraße bemerkt hat.