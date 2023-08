Kripo Bamberg: Einbruchsschutz-Beratungsstelle zieht um

Sommerferien bedeuten gerade für Familien mit kleinen Kindern auch Urlaubszeit. Das nutzen Einbrecher oft für sich. Eine besondere Beratungsstelle zum Thema Einbruchsschutz gibt’s in Bamberg. Die zieht jetzt in neue Räume. Dort gibt’s viel Platz für Ausstellungsstücke wie Türen, Fenster, Rollläden und Alarmanlagen. Mit deren Hilfe können euch die Experten für Einbruchsschutz noch besser beraten. Der Umzug ist fast abgeschlossen. Im Zuge eines Pressetermins hat die Kripo Bamberg nochmal Tipps für die Urlaubszeit gegeben.

Ganz wichtig ist, dass euer Haus auch in der Urlaubszeit bewohnt aussieht. Ihr solltet also zum Beispiel eure Nachbarn bitten, den Briefkasten zu leeren. Ihr könnt auch Zeitschaltuhren anbringen und mit denen Licht, Fernseher und Rollos steuern. Das erweckt laut Kripo auch den Eindruck, ihr wärt Zuhause. Passt auch bitte auf beim Anrufbeantworter: Wenn ihr darüber sagt, dass ihr länger nicht zuhause seid, gebt ihr Kriminellen wichtige Infos. Die können sie zum Beispiel auch über Statusmeldungen in den sozialen Medien bekommen. Die Kripo rät deshalb: Postet da am besten keine Urlaubsfotos.