Kriminalstatistik Vogtlandkreis: Niedrigste Kriminalitätsrate im Freistaat Sachsen

Die Corona-Pandemie hat unser Leben ordentlich auf den Kopf gestellt. Wie die Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 im Vogtland zeigt, hat die Pandemie aber auch positive Auswirkungen. So hat es, ähnlich wie im vergangenen Jahr, wieder weniger Diebstähle gegeben. Laut Lutz Rodig, Leiter der Polizeidirektion Zwickau, gehört der Vogtlandkreis auch heuer zu den Regionen mit der niedrigsten Kriminalitätsrate in Sachsen. Die meisten Straftaten verzeichnet die Stadt Plauen. Durch die hohe Bevölkerungsdichte und der damit verbundenen Anonymität gäbe es hier mehr Tatgelegenheiten und weniger Sozialkontrolle, so die Polizei. Im vergangenen Jahr konnten deutlich mehr Fälle aufgeklärt werden. Auffällig ist die Zunahme an Straftaten im digitalen Raum.