Kriminalstatistik: In Oberfranken lässt es sich sicher leben

Insgesamt lässt es sich in Oberfranken sicher leben. So das Fazit der Oberfränkischen Polizei in der aktuellen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Insgesamt hat es etwas über 48.000 Straftaten gegeben. Das ist ein leichter Anstieg und läuft entgegen dem Bayerischen Trend. Das sei aber kein Grund zur Sorge, sagt Polizeipräsident Alfons Schieder: Es zeige unter anderem, wie konsequent und intensiv die Beamten in Oberfranken kontrollieren:

so Schieder. Probleme sieht die oberfränkische Polizei zum Beispiel im Sexual-Delikt-Bereich. Hier sind vor allem Klassengruppen bei Whatsapp problematisch. Entgegen der Prognosen, ist die Häusliche Gewalt zwischen Partnern im vergangenen Jahr sogar zurück gegangen. Weitere Analysen in diesem Bereich und welche Rolle die Pandemie dabei spielt, sollen aber folgen.

Mehr Infos hier!