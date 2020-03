Kriminalstatistik im Vogtland: Plauen weiter ganz oben bei Straftaten

Nirgendwo im Vogtland passieren mehr Straftaten als in Plauen – die Spitzenstadt nimmt weiter den traurigen Spitzenplatz in der Kriminalstatistik ein.

Demnach gab es im vergangenen Jahr dort – gemessen an der Einwohnerzahl – über 9800 Straftaten. Am sichersten ist es in Triebel. Im sachsenweiten Vergleich ist das Vogtland in Sachen Kriminalität allerdings Schlusslicht. Bei den meisten Fällen ging es um Wohnungseinbrüche, Diebstähle, Gewalt und Drogendelikte. Außer bei den Gewaltdelikten sind die Fälle zurückgegangen. Auch keine Banden sind der Polizei aufgefallen. Die Aufklärungsquote ist 2019 allerdings leicht gesunken.