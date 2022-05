Der Verein Colorido in Plauen war eine der ersten Organisationen in der Euroherz-Region, die sich um die Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gekümmert hat. Die Stadt hat im größten Einkaufszentrum zudem ein Begegnungszentrum eingerichtet. Seit der Ankunft der Geflüchteten in Plauen ist nun schon einige Zeit vergangen. Die Integration ist aber gut angelaufen.

…so Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner im Gespräch mit Radio Euroherz.