Krieg in Europa: So bespreche ich das Thema mit meinen Kindern

Nachrichten über den Krieg in der Ukraine sind für uns Erwachsene oft schwer zu verarbeiten. Meist ist so ein Thema für Kinder sogar noch schwieriger zu begreifen. Ob und wie intensiv wir mit unseren Kindern über das Thema Krieg sprechen sollten, hängt laut Julia Zahn von der Familien- und Erziehungsberatung der Caritas in Hof, ganz vom Alter des Kindes ab:

Kinder dürfen laut der Expertin nie mit ihren Sorgen und Ängsten alleine gelassen werden. Gespräche über das Thema Krieg sollten offen und sachlich gehalten werden. Eltern sollten ihre eigenen Sorgen dabei aber nicht auf das Kind übertragen und beunruhigende Details am besten weglassen. Wer selbst nicht die richtigen Worte findet, kann zum Beispiel zusammen mit seinem Kind Kinder-Nachrichten anschauen oder altersgerechte Kinder-Bücher lesen.