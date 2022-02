Krieg in der Ukraine: Mögliche Finanzkrise durch Russland-Ukraine Konflikt

Die Lage in der Ukraine bleibt unübersichtlich und dynamisch. Laut Präsident Selenskyj haben bereits 137 ukrainische Soldaten ihr Leben verloren – über 300 wurden verletzt. Der Krieg hat auch Auswirkungen auf unsere Finanz- und Rohstoffmärkte und es entstehen Unsicherheiten. Viele Anleger geraten in Panik und wollen umgehend verkaufen. Bernd Schnabel, Vorstand der VR-Bank Bayreuth/Hof rät davon jedoch ab und empfiehlt ruhig über seine Anlagen nachzudenken. So seien die Rahmenbedingungen gar nicht so schlecht, würden aber durch so eine Krise deutlich in kurzfristige Mitleidenschaft gezogen. Für Anlieger heißt das: Es bieten sich auch Kursrücksetzer als Chance einzusteigen, wenn man zu wenig investiert hat oder verbilligen möchte.

Schnabel sagt aber auch, dass es durch eine Verschärfung des Konfliktes den Markt durchaus noch stärker durchschütteln könnte.