Krieg in der Ukraine lässt Bayerns Schülerzahlen wachsen

Die Schülerzahl in Bayern ist im Schuljahr 2022/23 um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Insgesamt 1.670.600 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit bayerische Schulen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit habe die Zahl der Schülerinnen und Schüler um 1,9 Prozent zugenommen – nach Angaben der Behörde vor allem wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Es sei der erste Anstieg der deutschen Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2016/17.

In Bayern ist die Schülerzahl an allgemeinbildenden Schulen laut Bundesamt sogar um 3,2 Prozent gegenüber dem Schuljahr 2021/22 gewachsen. Gleichzeitig verzeichneten die berufsbildenden Schulen im Freistaat einen Rückgang von 1,9 Prozent.