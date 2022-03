Krieg in der Ukraine: Einige Menschen verzichten auf Flucht

Zwei Wochen dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an und die Situation für die Menschen vor Ort bleibt weiterhin sehr gefährlich. Viele sind deswegen auch schon geflüchtet und unter anderem hier bei uns in der Euroherz-Region untergekommen. Einige Menschen wollen aber unbedingt in der Ukraine bleiben, zum Beispiel auch die Eltern und Großeltern von Yuliia (Julia) Kramer:

Yuliia Kramer ist selbst in der Ukraine geboren und arbeitet jetzt als Erzieherin in einem Kindergarten in Schönwald. Der Elternbeirat des Kindergartens sammelt aktuell auch Spenden. Damit sollen medizinzische Hilfsgüter für ein Krankenhaus in der Ukraine finanziert werden. Den Kontakt zum Krankenhaus hat Yuliia Kramer hergestellt.