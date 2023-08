Kreuzung Hochstraße/Westendstraße: Anwohner fordern Maßnahmen von der Stadt Hof

Die Kreuzung an der Hochstraße und Westendstraße in Hof hat in den vergangenen Tagen für ein Verkehrschaos gesorgt. An derselben Stelle haben sich mehrere Unfälle ereignet. Schuld war die Umleitung wegen einer Sperrung in der Schützenstraße. Die Anwohner wollen die Kreuzung aber auch im alltäglichen Straßenverkehr sicherer machen. Sie haben sich an Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla gewandt.

Sie haben von der Kanzlei Dr. Schneiderbanger & Kollegen ein entsprechendes Schreiben aufsetzen lassen. Darin heißt es, dass die Situation in dem Bereich generell als unübersichtlich erlebt werde. Autofahrer, die von der Hochstraße kommen, hätten oft das Gefühl, sich auf einer Vorfahrtsstraße zu befinden. Verkehrsteilnehmer aus der Poststraße fahren zudem oft zu schnell an die Kreuzung heran. Zu später Stunde soll es laut dem Schreiben auch zu Autorennen kommen. Es sei also nur eine Frage der Zeit, bis Fußgänger oder Schüler der angrenzenden Schulen zu Schaden kommen. Die Anwohner fordern deshalb eine Ampel, die auch nachts leuchtet, eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 in der Kreuzung und ein Schild mit einem Polizisten, der die Hand hebt. Das Schreiben wurde bereits an die Hofer Oberbürgermeisterin versandt.