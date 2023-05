Kreuzung bei Pirk: Hofer Stadtrat klärt Finanzierung für Bauprojekt

Ein Straßenbauprojekt, das viele Pendler im Raum Hof betreffen wird, ist die Ortsdurchfahrt Haidt. Der Ausbau kommt aber wohl erst nächstes Jahr. Die Stadt Hof schiebt eine andere Baustelle vor: Die Kreuzung der Staatsstraße 2461 und der Kreisstraße HOs37. Die eine Straße führt ja direkt nach Konradsreuth, die andere am Flughafen Hof-Plauen vorbei.

Der Bereich soll unter anderem mit einer Linksabbiegerspur sicherer werden, der spitze Winkel an der Kreuzung der beiden Straßen verschwinden. Der Hofer Stadtrat hat dazu der Finanzierung zustimmen müssen, da es sich um sogenannte außerplanmäßige Ausgaben handelt. Das heißt, sie waren im kürzlich genehmigten Haushalt nicht vorgesehen. 836.000 Euro soll der Ausbau kosten, die Stadt Hof kann aber mit 90 Prozent Förderung rechnen und hätte dann nur noch einen kleinen Anteil zu tragen, den sie aus Rücklagen bezahlen kann. Von der Regierung von Oberfranken gabs bereits das Go, dass hier schnell losgelegt werden kann.