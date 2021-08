Wer mit dem Mofa oder dem Motorrad in die Hofer Altstadt fährt, hat bisher wahrscheinlich am Sonnenplatz geparkt. Ab sofort geht das aber nicht mehr. Den neuen Zweiradparkplatz findet ihr in der Kreuzsteinstraße, neben dem Restaurant „Zum Kreuzstein“. Die Stadt Hof setzt damit einen Antrag um, den die CSU-Stadtratsfraktion eingereicht hat.