Kreuzbandriss: Nürnbergs Handwerker arbeitet am Comeback

Der Trainingsstart der Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg auf dem Platz wurde von einer erfreulichen Nachricht begleitet. Gut fünf Monate nach seiner schweren Knieverletzung kann Abwehrspieler Tim Handwerker zu Beginn des neuen Jahres beim Zweitligisten auf dem Rasen am Comeback arbeiten. Zusammen mit Mittelfeldspieler Taylan Duman übte der 24 Jahre alte Handwerker individuell.

Der linke Außenverteidiger hatte sich Anfang August im dritten Saisonspiel beim SSV Jahn Regensburg einen Kreuzbandriss zugezogen. Bis Handwerker in Punktspielen wieder einsatzfähig ist, wird es allerdings noch dauern. Der 25 Jahre alte Duman ist ihm zeitlich voraus. Er war in der ersten Saisonhälfte auch weitgehend ausgefallen. Duman wurde erst von einem Innenbandanriss im Sprunggelenk gestoppt und dann von einem Riss des Syndesmosebandes am Fuß. Der vielseitig einsetzbare Duman soll nach den Vorstellungen von Trainer Markus Weinzierl bald wieder angreifen.

Nachdem die «Club»-Profis am Montag mit Leistungstests ins neue Jahr gestartet waren, bat Weinzierl sie am Dienstag gleich zu zwei Übungseinheiten auf den Platz. Beim öffentlichen Training vor zahlreichen Zuschauern am Vormittag fehlten Neuzugang Benjamin Goller (Werder Bremen), Angreifer Pascal Köpke und Defensivakteur Fabian Nürnberger nach Vereinsangaben krankheitsbedingt.

In der Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt am 29. Januar im Max-Morlock-Stadion gegen den FC St. Pauli wird Weinzierl mit seinem Kader vom 8. bis 15. Januar ein Trainingslager im türkischen Belek absolvieren. Die Nürnberger haben eine enttäuschende Hinrunde hinter sich. Sie holten nur 19 Punkte in 17 Partien. Trainer Robert Klauß musste Anfang Oktober gehen und wurde durch Weinzierl ersetzt. Auf Platz elf trennen die Franken nur zwei Zähler von der Abstiegszone.