Weiden (dpa/lby) – In einer Kirche in der Oberpfalz ist ein Kreuz stark beschädigt worden. Der oder die unbekannten Täter warfen das 75 Kilogramm schwere, gusseiserne Kreuz in der Herz Jesu Kirche in Weiden um, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe es massiv Schaden genommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.