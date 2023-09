Kretschmer in Auerbach: Neues Forst-Ausbildungszentrum eröffnet

Bei seiner Tour durch das Vogtland hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer neben dem Grenzturm Heinersgrün und der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz auch Auerbach besucht. Nach mehrjähriger Bauzeit hat dort ein neues Zentrum für die Aus- und Weiterbildung von Forstwirten eröffnet. In das Projekt auf dem Gelände einer früheren Lungenheilanstalt sind gut 43 Millionen Euro geflossen. Das neue Bildungszentrum besteht aus sieben sanierten und neu gebauten Gebäuden. Eigentlich sollten die Arbeiten schon voriges Jahr beendet sein. Notwendige Umplanungen und Firmeninsolvenzen haben zu Verzögerungen geführt. Das Zentrum erwartet im neuen Lehrjahr etwa 190 angehende Forstwirte. Es ersetzt den bisherigen Ausbildungsstandort in Morgenröthe-Rautenkranz.