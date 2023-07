Kretschmann: Viele Grüne pflegen beim Auto «altes Feindbild»

Eine schwarz-grüne Koalition in Bayern hält der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (…)

Kretschmann: Schwarz-Grün würde auch in Bayern klappen

Nach einem Monat Auszeit ist Tübingens Oberbürgermeister Palmer zurück im Rathaus. Was er in seiner Auszeit gelernt hat, behält er für (…)

Kretschmann: Ampel-Streit eine Ursache für AfD-Umfragehoch

In östlichen Bundesländern, aber auch bundesweit legt die AfD in Umfragen weiter zu. Der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg (…)