Kretschmann für Tempolimit

600 Bußgeldbescheide gegen Aktivisten allein in Berlin

220.000 Stunden haben Berliner Polizisten und Polizisten in diesem Jahr damit zugebracht, Klima-Aktionen zu begleiten und Folgen zu (…)

600 Bußgeldbescheide gegen Klimaschutz-Aktivisten in Berlin

Für umgerechnet 8 Cent am Tag können Anwohner in vielen Großstädten parken. Die Umwelthilfe findet das zu günstig - und zu undifferenziert. (…)

Bayern bleibt bislang bei günstigen Anwohner-Parkgebühren

In vielen deutschen Großstädten gibt es Anwohnerparkausweise für 30 Euro im Jahr, umgerechnet 8 Cent am Tag - auch in Bayern. Obwohl (…)