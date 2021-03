Kretschmann flirtet mit Söder: Hat CSU immer still bewundert

Stuttgart (dpa) – Die CSU hat in Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach dessen Worten einen heimlichen Verehrer. «Ich hab die CSU immer ein bisschen still bewundert», sagte Kretschmann der Tageszeitung «taz» (Dienstag). «Die CSU schaut genau auf die Strömungen in der Bevölkerung und nicht einfach auf Lobbygruppen, das unterscheidet sie ganz elementar von der CDU», sagte der Grünen-Politiker, der bisher mit der CDU als Juniorpartner regiert. Am 14. März wird in Baden-Württemberg neu gewählt.

Zu wissen, was die Menschen umtreibe, sei richtig und und eine absolute Grundbedingung für Politik, sagte Kretschmann. «In der Flüchtlingspolitik ist das ins Populistische ausgefranst. Aber wenn die CSU merkt, dass das Volk grün will, dann hadern die nicht rum, sondern dann machen die grün.» Mit Blick auf die Bundestagswahl und den CSU-Vorsitzenden Markus Söder sagte er: «Wenn man sieht, wie nett Söder zumindest auf Bundesebene zu den Grünen ist: Das ist ja schon fast der Beginn von Sondierungsgesprächen.»

